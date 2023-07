Alessia Marcuzzi senza trucco su Instagram | i fan | «Bellezza disarmante»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 9 luglio 2023)condivide moltissimi contenuti con i suoi follower che la seguono in tutti i suoi profili social: TikTok e. La conduttrice romana non è impegnata solamente in televisione (la prossima stagione tornerà sulla Rai con Boomerissima) ma ha molto da fare anche con il suo marchio di beauty che si chiama Luce. Proprio per mostrare i suoi prodotti, molto spesso, si prepara con le sue fan e anche quando non indossa un filo di make up la sua. La storiadiIn una delle ultime storiecheha pubblicato sul proprio profilo, si mostra completamentemake up. La conduttrice indossa una maglia a ...