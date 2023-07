Al via l’Estate dei Piccoli con l’Amalfi Summer Fest 2023

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: 7 minutiIl mondo incantato di Amalfi sta per spalancarsi. Un viaggio fantastico nei luoghi della fantasia, tra fiabe e folletti, gnomi dispettosi, luna park, laboratori d’arte ‘en plein air’. La Costa d’Amalfi brilla di tutti i colori dell’arcobaleno, aprendo i suoi spazi e le sue bellezze aldei, il programma di eventi ideato in esclusiva per tutti i bambini. Un appuntamento divenuto un cult, atteso con ansia da tutti i bimbi, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, come sempre ad ingresso libero. «Perché la fantasia non può avere confini – afferma il Sindaco –deisarà un sogno ad occhi aperti per regalare felicità e occasioni di aggregazione. Attraverso il gioco, il racconto e il teatro promuoviamo l’immaginazione, stimoliamo la ...