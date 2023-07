Al via in Campania la Its NewTechSi Academy | per la formazione professionale post diploma

(Di domenica 9 luglio 2023) Una grande opportunità per coloro che desiderano formarsi e prepararsi al mondo del lavoro, offrendo percorsi di Specializzazione Tecnica. Il bando per la selezione degli allievi sarà pubblicato a settembre, mentre i corsi partiranno ufficialmente ad ottobre 2023. Al via inil progetto Its: Specializzazione Tecnicaper una

La Protezione Civile della Regioneha diramato un avviso per ondate di calore emanato dal Ministero della Salute e dal ... Successivamente sarà possibile richiederloEmail . Per ricevere le ......2 miliardi di rate non pagate, Puglia e Basilicata con 1 miliardo e 65 milioni a testa, il Veneto con 1 miliardo e 27 milioni etutte le altre. Dunque laè la prima regione del ...... 'Stiamo registrando un'affluenza leggermente ridotta rispetto a quella che immaginavamo, per... Istat) a poco più di 1160 metri di altitudine a ridosso del confine dell'Abruzzo con la, ...

Saldi al via, in Campania previsto un fatturato di 897 milioni Agenzia ANSA

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Vincenzo de Giaxa 2 per un incendio. Per cause verosimilmente accidentali, si è sviluppato un incendio in un'abitazi ...Colpi d' arma da fuoco sono stati esplosi in via Pessina a San Giorgio a Cremano (Napoli). L' episodio, su cui indaga la Polizia di Stato, e' accaduto nella notte tra venerdi' e sabato e non ha provoc ...