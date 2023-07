commenta Aun uomo, di 47 anni, ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan De Micco, è in gravissime condizioni dopo essere stato vittima di unnel quartiere di Ponticelli. Ciro Naturale è ...Ancora un, avvenuto nella notte nel quartiere Ponticelli: la vittima è Ciro Naturale , un uomo di 47 anni noto anche come 'O mellone, tra i reggenti del clan De Micco, attualmente ricoverato ...Un uomo, Ciro Naturale, di 47 anni, ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan De Micco, è in gravissime condizioni dopo essere stato vittima di un. E' stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco, uno all'addome, uno alla clavicola e uno allo zigomo in via Miranda, nel quartiere di Ponticelli. E' stato trasportato all'ospedale ...

Agguato a Napoli a colpi d'arma da fuoco, 47enne in gravissime condizioni TGCOM

A Napoli un uomo, di 47 anni, ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan De Micco, è in gravissime condizioni dopo essere stato vittima di un agguato nel quartiere di Ponticelli. Ciro Naturale è ...Colpito da più colpi di pistola, Ciro Naturale , 47 anni, è ora ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale Villa Betania di Napoli. Secondo gli inquirenti della ...