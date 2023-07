Afroamericana incinta sbattuta a terra e arrestata | bufera negli Usa

(Di domenica 9 luglio 2023) È un drammatico video di più di tre minuti, ripreso dalla body cam in dotazione a un poliziotto della Florida ed è destinato a scatenare nuove proteste razziali: nelle immagini una donna, Nerillia Laurent, al sesto mese di gravidanza, viene tirata fuori da un'auto,e ammanettata. L'episodio risale al 22 maggio, ma la storia è diventata virale dopo che è uscita, due giorni fa, sui giornali locali, la notizia che al poliziotto, Matthew McNichol, bianco, è stato permesso di rassegnare le dimissioni a giugno, subito dopo l'incidente, senza venire perseguito. Lui e un altro agente erano intervenuti a Boca Raton, dopo che un testimone aveva assistito a un violento litigio in macchina. La donna e un'altra persona, assieme a bambini piccoli, erano fermi dentro un Suv nero, parcheggiato a un lato della strada. I ...

