AEW | Incredibile ma vero CM Punk avrebbe chiesto di far parte del Blood & Guts | ma il no è stato categorico

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 luglio 2023) Si sa nel bene o nel male CMriesce sempre a far parlare di se. Se da unail Best In The World sembra tornato in grande forma e lo sta dimostrando, soprattutto a Collision, dall’altra non mancano le indiscrezioni su di lui. Infatti non solo si parla di un suo imminente turn heel visto il suo recentemente comportamento, ma l’ultima indiscrezione delle ultime ore parla addirittura di una cosa veramente. CM? No grazie Infatti come confermato anche dal noto giornalista di Fightful Sean Ross Sapp, CMsi sarebbe offerto dicipare almatch fra l’Elite e il Blackpool Combat Club come quinto membro proprio del BCC in sostituzione dell’infortunato Bryan Danielson. La risposta ...