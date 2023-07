AEW | Il Bullet Club Gold sconfigge FTR e si assicura una title shot

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilha sconfitto FTR nel match di stanotte, guadagnando ufficialmente una chance valevole per gli AEW World Tag Championships, la prossima settimana, in un 2 out of 3 falls match. Durante l’episodio di stanotte di AEW Collision, FTR sembrava essere in completo controllo per la maggior parte dell’incontro, con una vittoria che avrebbe revocato l’autorizzazione a Juice Robinson e Jay White di combattere per i titoli. Tuttavia, più tardi nell’incontro, il momentum è cambiato quanto basta per far andare avanti il. The crowd can not believe it!Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@DaxFTR @CashWheelerFTR @JayWhiteNZ #JuiceRobinson pic.twitter.com/sHug1EjWqk— All Elite Wrestling (@AEW) July 9, 2023 Dopo aver effettuato numerosi kickout da finisher, ...

