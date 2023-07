AEW | CM Punk sconfigge Samoa Joe e avanza nel torneo Owen Hart Foundation

(Di domenica 9 luglio 2023) Quasi 20 anni dopo la loro acclamata serie di incontri in Ring of Honor nel 2004,Joe e CMsi sono scontrati ancora una volta nelle semifinali delmaschile2023. E a differenza dei loro incontri precedenti, “The Second City Saint” ne è uscito vincitore. Con un match enorme come questo nella card, come Main Event, l’episodio di Collision di questa settimana aveva buone sensazioni. La folla canadese era in visibilio per vedere “Then Submission Machine” e “The Voice of the Voiceless” andare faccia a faccia di nuovo. Per la maggior parte del match, Joe ha dominato.ha cercato di mettere a segno un gran numero di attacchi, ma il suo avversario aveva una risposta per tutto. Alla fine, quando era ...

Via Fightful Select, CM Punk has pitched to be involved in the impending Blood and Guts offering, with the Second City Saint suggesting himself as being the fifth member of the Blackpool Combat Club's ...CM Punk confirmed his spot in Owen Hart Cup 2023 finale by defeating Samoa Joe on AEW Collision, which took place on Saturtday (July 8) night.