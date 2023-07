“Addio | leggenda” Piange il calcio italiano | il campione si è spento dopo una breve malattia

(Di domenica 9 luglio 2023) Lutto nel mondo del. È morto all’età di 88 anni Luis Suarez, ex giocatore e allenatore, ma soprattutto vera e propria stella capace di ottenere risultati straordinari che l’hanno elevato a rango di. Luis Suarez è stato uno dei primi nonchè tra i migliori registi di centrocampo della storia del pallone. Per le sue geometrie supportate da un talento cristallino era chiamato “l’architetto” nella Grande Inter di Helenio Herrera. Non a caso proprio il club nerazzurro gli ha dedicato due messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel primo accanto alla foto di Luisito Suarez troviamo la didascalia: “Il giocatore perfetto che, grazie al suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis”. In un secondo post l’Inter celebra uno dei suoi giocatori storici con un video e queste parole: “Un talento unico e un grande dell’Inter. Un grande ...

