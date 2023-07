Addio a Suarez | il cordoglio della Sampdoria

Ciao Luis La carriera Nato il 2 maggio 1935 a La Coruna, in Spagna,si affermò come uno dei migliori giocatori della sua epoca. Dopo aver vinto il Pallone d'Oro nel 1960 con il Barcellona, ...PALLA A LUISITO - Successivamente, l'Inter ha pubblicato un video per celebrare le giocate e i momenti di: 'Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande Inter che ...a Luis, la leggenda dell' Inter di Herrera aveva 88 anni. 'Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis', il ricordo del club nerazzurro in un ...

Luis Suarez è morto: addio al regista della Grande Inter, aveva 88 anni Calciomercato.com

Lo spagnolo, leggenda nerazzurra, si è spento a 88 anni: i messaggi dei suoi ex club e la commozione dei tifosi ...GENOVA - Anche Genova piange la scomparsa di Luisito Suarez, che si è spento oggi a 88 anni dopo una breve malattia. Il regista della grande Inter – che coi nerazzurri vinse due Coppe dei Campioni. du ...