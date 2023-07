Addio a Luisito Suarez | leggendario regista della Grande Inter di Herrera

È morto, all'età di 88 anni, Luis `Luisito´ Suarez. Fuoriclasse in campo prima, allenatore poi, opinionista tv arguto e sagace in seguito. Il mondo del calcio piange oggi la scomparsa diSuarez, simbolo della Grande Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera che negli anni sessanta dominò in Italia, in Europa e nel mondo. Con la maglia nerazzurra dal 1961 al 1970, Suarez ...PALLA A- Successivamente, l'Inter ha pubblicato un video per celebrare le giocate e i momenti di Suarez: 'Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande Inter che ...ha guidato pure la nazionale maggiore al nostro Mondiale 1990. Nel suo curriculum anche tre esperienze sulla panchina dell'Inter, prima subentrando a Enea Masiero (suo ex compagno di squadra) ...

Addio Luisito, signore e campione... Valdarno24

Giocatore dalla classe cristallina, allenatore e opinionista tv: è scomparso all'età di 88 anni. Sul tetto d'Europa e del mondo con l'Inter, vinse il Pallone d'Oro nel 1960 ...Barcellona e Inter i grandi amori di Luis Suarez, scomparso oggi all'età di 88 anni. Ma non gli unici, perché nel cuore di Luisito c'è stata anche la Sampdoria, la cui maglietta è stata l'ultima indos ...