Addio a Luis Suarez | il cordoglio della Federazione spagnola

Commenta per primo Barcellona e Inter i grandi amori diSuarez , scomparso oggi all'età di 88 anni. Ma non gli unici, perché nel cuore di Luisito c'è stata anche la Sampdoria , la cui maglietta è stata l'ultima indossata dallo spagnolo con 63 presenze ...Il ricordo dell'Inter È morto, all'età di 88 anni,`Luisito´ Suarez. Lo rende noto l'Inter che in un posto su Instagram lo ricorda come "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ...Commenta per primo Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa diSuarez , in particolare l' Inter con cui Luisito ha scritto la storia. I nerazzurri hanno salutato la leggenda spagnola con un messaggio sui social: 'Il calciatore perfetto che, con il suo ...

Addio Luis Suarez, se ne va una leggenda del calcio Quotidiano del Sud

Addio a Luis Suarez, morto a 88 anni il regista della Grande Inter. Nel 1960 aveva vinto il Pallone d'Oro, primo spagnolo nella storia.Luis Suarez, per tutti «Luisito» se ne è andato questa mattina presto all’età di 88 anni dopo una breve malattia. È stato il regista della Grande Inter, ...