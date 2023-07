Addio a Luis Suarez | il calcio piange il regista della grande Inter

(Di domenica 9 luglio 2023) Una calda domenica luglio si apre con una triste notizia. Il mondo delè in lutto per la scomparsa diall’età di 88 anni. Fu una leggenda dell’, con la maglia nerazzurra cucita addosso dal 1961 al 1970, poi in Italia vestì anche quella blucerchiataSamp dal 1970 al 1973. Se ne è andato dopo una breve malattia. Commosso il ricordo dell’sui social: “Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao,ito”.Crediti foto: WikipediaUn gran signore, una persona semplice e sempre disponibile. Questo dicevano di lui i colleghi e gli amici, chi lo ha conosciuto fino in fondo. Lo spagnolo si era approcciato alcon ...

