Accadde oggi | 9 luglio | almanacco del giorno

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato 455 " Il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore dell'Impero Romano d'Occidente ...la mia poesia, la mia creazione, la mia opera, tutto si compie e si adempie in te, per te. Il ... Alla fine di luglioqualcosa di inaspettato nella monotona vita del professore spagnolo: l'...1980: Muore Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes, più noto come Vinicius De Moraes, poeta, cantante, compositore. Era nato a Rio de Janeiro, in Brasile, il 9 ottobre del 1913. Avanti TAGS 9 luglio ,...

Accadde oggi, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato