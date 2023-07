... sono rivolti aigià abilitati o specializzati su sostegno, in possesso del titolo di studio d'accesso alla classe di concorso per cui ci si deve; consistono nell'acquisizione di 30 ......dai genitori o da un tutore legale e seguiranno un calendario di lezioni tenute daesterni ... È necessarioJavaScript per vederlo. , entro il termine perentorio delle ore 12.00 del ...Evidenziamo che la parte di testo in grassetto (e cancellata) sopra riportata è stata soppressa dal DL 75/2023 (decreto PA BIS), al fine di superare il limite al numero dida, ...

Abilitare i docenti della scuola paritaria dando loro maggiori certezze contrattuali. L’emendamento di Fratelli d’Italia: “Passo verso una reale parità scolastica” Orizzonte Scuola

Sotto il piano di recupero e resilienza (Pnrr), il governo italiano ha avviato una serie di concorsi semplificati per l'assunzione di docenti ...Analogamente, un docente titolare nel secondo grado e specializzato su sostegno nella secondaria di primo grado ma non abilitato, non può chiedere assegnazione provvisoria per il predetto primo grado ...