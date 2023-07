A12 | pullman a fuoco verso Genova | autostrada chiusa

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – Unha presoin galleria sull'A12 tra Recco e Nervi, in direzione. Il tratto dell', con fumo sulle carreggiate, è stato chiuso in enrambe le direzioni. Agli automobilisti che provengono da Livorno viene consigliata l'uscitaRecco. Da, consigliata l'uscitaest. "Consigliamo di non mettersi in viaggio nei tratti interessati dalle chiusure", si legge sul sito di Autostrade per l'Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

