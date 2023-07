A Silverstone vince Verstappen | Norris e Hamilton sul podio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Maxil Gran Premio di Gran Bretagna, al termine di una gara poco sofferta se non nei primissimi giri in cui è stata la McLaren di Landoa sorpassare e creare noie – seppur contenute – al campione iridato. Primo posto comunque ottenuto per il numero 1 della Red Bull, seguito proprio dae dalla Mercedes di Lewis. Quarta invece l’altra McLaren di Oscar Piastri, che chiude poco dietro ildopo il terzo posto in griglia ottenuto in qualifica. Gara deludente, invece, per le Ferrari, che hanno chiuso nona e decima rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quinta la Mercedes di George Russell, seguita dalla Red Bull di Sergio Perez, autore di una bella rimonta partita dalla ...