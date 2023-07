A Silverstone trionfa Verstappen | male le Ferrari

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 9 luglio 2023) Avvio a razzo di Lando Norris, poi al quinto giro il sorpasso di Maxe la cavalcata vincente fino all'arrivo per la settima vittoria in questo 2023 del campione del mondo, olandese. Tanto è durato il Gp di Gran Bretagna per la leadership della classifica. Il tempo di vedere la McLaren scattare in avvio. Sette vittorie su 10, 10 vittorie su 10 per la Red Bull, che tra due settimane può eguagliare le 11 vittorie su 11 della super McLaren del 1988. Un dominio e una sentenza definitiva per questo campionato. Le monoposto di Woking sono le vincitrici morali di questo weekend perché Norris ha preceduto Lewis Hamilton e Oscar Piastri (quarto) che ha tenuto dietro George Russell.Battere le Mercedes aè davvero un bel risultato ed è bello e doveroso ricordare che dietro a questa risalita c`è anche il lavoro dell'italiano Andrea Stella, ...