A Silverstone la Ferrari mai così male dal 2010. Vince il solito Verstappen

Ci sono cinque scuderie davanti alla primadopo la bandiera a scacchi a. Peggior risultato della Scuderia in UK dal, Leclerc nono e Sainz decimo. Due Red Bull, e va bene, d...

In Inghilterra vince ancora il campione del mondo. Male Le Clerc e Sainz Ci sono cinque scuderie davanti alla primadopo la bandiera a scacchi a. Peggior risultato della Scuderia in UK dal 2010, Leclerc nono e Sainz decimo. Due Red Bull, e va bene, due Mc Laren, e va un po' meno bene, due ...Battere le Mercedes ae' davvero un bel risultato ed e' bello e doveroso ricordare che ... Capitolo. Dopo le buone qualifiche di sabato alla fine Charles Leclerc, che era partito ...... e' tutta in questa frase la delusione di Charles Leclerc, nono al Gp didopo i segnali ... Il problema principale è stato il ritmo - ha detto a Sky il pilota- , facevamo fatica ...

L'imbarazzante silenzio di Leclerc dopo il disastroso GP Silverstone della Ferrari: Parliamo dopo Fanpage.it

Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha svelato il motivo della disastrosa prestazione di Leclerc e Sainz nel GP della Gran Bretagna ...SILVERSTONE - Charles Leclerc è visibilmente deluso dopo il nono posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha faticato molto nel trovare il giusto feeling con la vettura, ritrovandosi costretto a ...