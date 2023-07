A Portofino la prima ‘via Silvio Berlusconi’ in Italia

(Di domenica 9 luglio 2023) GENOVA –intitolerà una strada aBerlusconi. Lo ha formalizzato la giunta comunale con una delibera approvata ieri che ha individuato quella che sarà la nuova viaBerlusconi nella passeggiata che dal centro porta a Villa dell’Olivetta. A darne notizia è il Secolo XIX. L’intitolazione avverrà il 29 settembre prossimo, in quello che sarebbe stato il compleanno numero 87 di Berlusconi. Il Comune dichiederà ora al Prefetto di Genova la deroga per sorpassare la norma che prevede che passino almeno dieci anni dalla morte per poter intitolare una strada al soggetto scomparso. A sostenere l’iniziativa anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che su Facebook ha commentato così la notizia: “Una delle prime strade dedicate al PresidenteBerlusconi sarà a ...

