A Monte Isola e sul lago d’Iseo si accende il “Terzo Paradiso dell’Energia”

Secondo che il comune si trova nelo nel piano, al mare, o sopra un fiume o un torrente" . L'... Belmonte Campoli Castelluccio Castelnuovo Coreno Palazzolo FontanaPiedimonte Pignataro San ......dei Porri, è scivolata sul sentiero procurandosi la sospetta frattura della caviglia che le ha impedito di proseguire. Dell'incidente si sono accorti tre uomini del Soccorso Alpino, nell'..., all'accensione delle luci, era piena di persone, con tantissime famiglie alle transenne ad attendere gli artisti pigiare il pulsante. Alcune scontente: sono rimaste in fila per ore, in ...

Riflettori accesi sul Terzo Paradiso di Monte Isola TeleBoario

MILANO (ITALPRESS) - ieri sera a Monte Isola (BS) ha avuto luogo l'inaugurazione di Light is Life - Festa delle luci A2A alla presenza di Renato Mazzoncin ...E’ un ‘Terzo Paradiso luminoso’, connesso idealmente a tutte le 1600 installazioni ed eventi distribuiti nel mondo, qui creato con 16 cumuli di reti colorate – tanti quanti ...