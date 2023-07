A fuoco un pullman sulla A12 | turisti feriti e intossicati soccorsi in autogrill | code e caos in autostrada in Liguria

(Di domenica 9 luglio 2023) Le fiamme hanno divorato unche si trovava all’interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un bus diche avrebbe presoa causa del surriscaldamento. Immediato l’intervento dei vigili del, che sono riusciti a domare l’incendio. Il rogo ha tuttavia dato origine a una densa nube di fumo all’interno del tunnel: sul posto sono state mandate per questo motivo anche sette ambulanze e due auto mediche. Ci sarebbero infatti diversi: si tratterebbe, secondo quanto scrive Il Secolo XIX, dilombardi di ritorno dalle Cinque Terre. I passeggeri, in ogni caso, sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria e isono stati medicati ...

