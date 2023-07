A fuoco un pullman in galleria in A12 | chiusa l' autostrada Usciti tutti i passeggeri Grave l' autista

(Di domenica 9 luglio 2023) Unha presoall’interno dellaMonte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili delche hanno domato le fiamme. A causa del rogo si è creato un denso fumo all’interno del tunnel e per questo sono state mandate sette ambulanze e due auto mediche. Ci sarebbero diversi intossicati. Sul posto stanno intervenendo la...

Unha presoall'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova . Sul posto sono intervenuti i vigili delche hanno domato le fiamme. A ...Il mezzo in fiamme tra Recco e Nervi Unha presosull'autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso e agli automobilisti che provengono da Livorno viene consigliata l'uscita ...Unche viaggiava sull'autostrada A12 Genova - Rosignano, dalla Spezia in direzione del capoluogo ligure, ha presonel tardo pomeriggio nel tratto tra Recco e Nervi, all'interno della ...

Genova, pullman va a fuoco nella galleria Monte Giugo sulla A12: diversi intossicati e strada chiusa TGCOM

commenta Un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo sulla A12, nel tratto tra ...Un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le ...