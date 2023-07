A caccia di like | minorenne ruba l' auto alla madre e si fa filmare alla guida

... ad alta velocità, per le strade della Brianza conl'unico scopo di realizzare video, postarli sulla pagina social "maresciallo_ciprendi" nella speranza di ottenere migliaia e migliaia di. La ......del 16enne che proprio qualche giorno prima aveva parlato con il nipote dei gravi fatti di cronaca accaduti a Roma che avevano come protagonisti giovani alla guida di un suv alla mera ricerca di...MONZA. A 16 anni ha rubato l'auto della mamma e ha guidato adisui social con gli amici. È accaduto in Brianza. Nei giorni scorsi, in piena notte, i carabinieri di Giussano sono stati allertati per un possibile furto di una Fiat 500 nera di ...

A caccia di 'like', 16enne ruba l'auto della mamma per girare un video [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È finita con 16.000 euro di multa e il fermo amministrativo della vettura, danneggiata e con le fiancate rigate, l'avventura del sedicenne che ha "rubato" la 500 alla madre e dei suoi tre amici, ma po ...