A caccia di like con i video girati sull’auto rubata alla mamma | denunciato un sedicenne lombardo

(Di domenica 9 luglio 2023) Giravasottrattainsieme ad altri coetanei per girarespericolati. Unbrianzolo dovrà risarcire con 16mila euro la bravata commessa, che conferma la pericolosa deriva di certe demenziali tendenze Social. Nei giorni scorsi, in piena notte, i carabinieri della Stazione di Giussano sono stati allertati per un possibile furto di una Fiat 500 nera di proprietà di una donna 38enne brianzola, che da qualche giorno era via di casa. Poco dopo però, è giunta la chiamata del padre della donna che comunicava di aver ritrovato in prossimità del cimitero di Giussano l’autovettura danneggiata, con le fiancate completamente rigate e con le chiavi inserite. LEGGI ANCHE Casal Palocco, il suv che ha ucciso Manuel viaggiava a oltre 120 km orari. Sparite le telecamere Incidente ...

Un minorenne, insieme ad alcuni coetanei, ha rubato l'auto della madre e ha girato per due giorni per le strade in provincia di Monza. Il motivo della bravata Girare dei video da pubblicare in ...Dopoa Virgin, Foxy Festival, The Silenced e Believer, in cui racconta storie singolari, di ... quando l'indagine esplode quasi letteralmente in un confronto dinamico e serrato e in unache ...... " The world is closing in / and did you ever think / that we could be so close,brothers " ("... in cui i confini possono essere attraversati adi miracoli, e una realtà più cruda. Mentre ...

Follia social: a 16 anni ruba l'auto della mamma e guida a "caccia ... Today.it

Ha approfittato del fatto che la mamma fosse via per qualche giorno: così in una serata con gli amici, un sedicenne ha preso le chiavi della macchina e ha iniziato a far con loro ...Danni alla 500 e 16mila euro di multa . È questo il bilancio della “ follia social ” di un 16enne che, approfittando dell’assenza della madre per qualche giorno, ha prima usato il veicolo di famiglia ...