A 16 anni ruba la Fiat 500 alla mamma e si mette alla guida per girare video social | auto distrutta e maxi multa

Ha approfittato del fatto che la mamma fosse via per qualche giorno: così in una serata con gli amici, un sedicenne ha preso le chiavi della macchina e ha iniziato a far con loro delle manovre nel ...... che era stata adottata per cause di forza maggiore neglidel Covid, viene rimpiazzata da ... Taglio della legna, corsa dei sacchi, gioco delle pignatte ebandierina terranno banco per un'...Dal momento che la madre era fuori casa, il minorenne, un ragazzo di soli 16, ha preso le chiavi della macchina e invitato alcuni amici per divertirsi insieme a fare qualche manovra nel cortile ...

Follia social: a 16 anni ruba l'auto della mamma e guida a "caccia" di like per TikTok Today.it

L'auto rubata alla mamma per i video social Poco dopo però è arrivata la chiamata dal nonno del ragazzino che ha detto di averla trovata parcheggiata aperta davanti al cimitero di Giussano. Sul posto ...