16enne “ruba” la macchina alla mamma per ottenere like su Facebook | multa da oltre 15mila euro per guida senza patente

(Di domenica 9 luglio 2023) Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Giussano hanno risolto un insolito caso di danneggiamento d'auto avvenuto in circostanze misteriose. La storia coinvolge un ragazzo di 16 anni, un'auto Fiat 500 nera, una donna 38enne brianzola in viaggio, e un malinteso furto d'auto. L'articolo .

Monza, 16enne ruba auto della madre per girare video e fare gara di like TGCOM

Danni alla 500 e 16mila euro di multa . È questo il bilancio della “ follia social ” di un 16enne che, approfittando dell’assenza della madre per qualche giorno, ha prima usato il veicolo di famiglia ...I carabinieri hanno scoperto che il giovanissimo andava in giro con gli amici per filmarsi fra Giussano e i Comuni confinanti. Fatte multe per 16mila euro ...