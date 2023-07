Zenga | «Trubin? Molti fanno finta di conoscerlo Non mi esprimo…»

(Di sabato 8 luglio 2023)non si sbilancia su Anatolij, giovane talentuoso portiere dello Shakhtar Donetsk che interessa tanto all’Inter per sostituire André Onana. L’ex leggenda nerazzurra attraverso il suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei tifosi. IL SOSTITUTO – Walternon si sbilancia sul giovane ucraino: «? Sono sincero, non lo conosco abbastanza per poter esprimere un mio parere.” died esprimono pareri fasulli. Io sono onesto, ripeto: non lo conosco bene per poter esprimere un giudizio corretto. Portieri di prospettiva? Quest’anno in Serie A mi sono piaciuti Meret, Vicario, Falcone, Di Gregorio e Carnesecchi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

