Zelensky sull’isola dei Serpenti | “Non sarà mai russa” – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – ”Oggi siamodei, che nonmai conquistata dagli occupanti, come tutta l’Ucraina, perché siamo il paese dei coraggiosi”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, sbarcadei, che nel Mar Nero è stata al centro della fase iniziale della guerra con la Russia. Kiev ha perso e riconquistato l’isola. “Voglio ringraziare da qui, da questo luogo di vittoria, ognuno dei nostri soldati per questi 500 giorni”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.