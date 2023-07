Zelensky sull’Isola dei Serpenti nel 500esimo giorno di guerra | “I nostri eroi hanno dato la vita in questa battaglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Neldi, il presidente ucraino Volodymyrè arrivatodeidove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: “Cinquecento giorni ditotale. L’isola dei. L’isola libera della libera Ucraina. Sono grato a tutti coloro checombattuto qui contro gli occupanti. Abbiamo commemorato glichelain, una delle più importanti della. Gloria e onore a tutti coloro che combattono per la sicurezza del Mar Nero”. Il video mostra il presidente arrivato in barca, accompagnato dal capo ...