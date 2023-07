Zelensky su Isola dei Serpenti nel 500mo giorno di guerra

(Di sabato 8 luglio 2023) Neldi, Volodymyrè arrivato sull'deidove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: "500 giorni ditotale. L'...

Nel 500mo giorno di guerra, Volodymyr Zelensky è arrivato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: "500 giorni di guerra totale. L'Isola dei serpenti. L'Isola libera della libera Ucraina", ha detto il presidente ucraino mettendo piede sull'Isola dei Serpenti, sul mar Nero, uno dei luoghi simbolo della resistenza ucraina. Zelensky ha scelto di fare questa visita nel 500mo giorno di guerra. E' arrivato a bordo di un gommone,

Isola dei Serpenti, Zelensky vi depone i fiori nel 500esimo giorno di guerra: “Simbolo della libera Ucraina” QUOTIDIANO NAZIONALE

