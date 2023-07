Zelensky incontra Erdogan | il presidente turco | “L’Ucraina merita l’ingresso nella Nato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 luglio 2023)ha fornito assicurazioni scritte che non userà le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti nelle aree urbane popolate da civili e che ci sarà un’attenta contabilità di dove saranno impiegate. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti per la politica, Colin Kahl, commentando la decisione da parte degli Usa di fornire alle forze ucraine le munizioni a grappolo. Kahl ha sottolineato che si tratta di munizioni più moderne che hanno tassi di danno molto più bassi e che sono state testate cinque volte tra il 1998 e il 2020 e gli Stati Uniti sono fiduciosi che il tasso di bombe inesplose sia inferiore al 2,35%. Kahl ha spiegato che il motivo principale per fornire le munizioni a grappolo a Kiev è quello di mantenerein grado di combattere contro le forze russe. “Le cose stanno andando un pò più lentamente di quanto ...