Zelensky a 500 giorni dall' inizio dell' invasione russa manda un messaggio dall' Isola dei Serpenti

Nel 500mo giorno di guerra, Volodymyrè arrivato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: "giorni di guerra totale. L'isola dei serpenti. L'isola libera della ...Con piglio battagliero,- che era accompagnato dal capo dell'dell'intelligence militare, ... Voglio ringraziare da qui, da questo luogo di vittoria, ognuno dei nostri soldati per questi...Ingiorni di guerra in Ucraina le vittime civili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio ... Kiev 'merita' l'ingresso nella Nato, ha affermato Erdogan dopo aver accoltoa Istanbul.

Il video della visita di Zelensky all’isola dei Serpenti a 500 giorni dall ... Il Post

Tragico il bilancio condiviso dall'Onu in occasione dei cinquecento giorni dall'inizio del conflitto. Aumentano le vittime nelle ultime settimane senza spiragli di pace.Nel 500esimo giorno di guerra, Volodymyr Zelensky va sull’Isola dei Serpenti e promette: “Riprenderemo la Crimea”. Il presidente turco spinge per un piano di pace e apre a Kiev nell’Alleanza Atlantica ...