Zazzaroni | «In questi giorni ho sospettato che Giuntoli fosse nato a Betlemme»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 luglio 2023) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, scrive un’autocritica per l’eccessivo risalto mediatico dato ai trasferimenti die soprattutto di Frattesi. Discrive: Per non parlare della copertura giornalistica riservata a Cristiano, “soltanto” un eccellente direttore sportivo. A un certo punto hoche nona Firenze, bensì a. Più spazio riservato a Frattesi: Auguro il meglio a Davide Frattesi che – lo sottolineo – mi ispira tanta simpatia. Spero che diventi un campione e un titolare imprescindibile della Nazionale. Allo stesso tempo gli chiedo scusa per l’eccessiva, inopportuna attenzione che gli abbiamo dedicato in: l’abbiamo sovraccaricato ...