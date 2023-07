Zazzaroni | «Frattesi? Non un desiderio della Roma! Altre priorità»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023)chiarisce la situazione legata all’interesseRoma per Davide, giocatore già ufficializzato dell’Inter. Il giornalista ne ha parlato su Radio 24. ALTRI OBIETTIVI – Ivanchiarisce la situazione legata al centrocampista francese, facendo riferimento alla Roma: «è stato vicino alla Roma? No, non ha avuto tutto questodi prendere! Aveva quella percentuale del 30%, poi hanno dato quei due giocatoriPrimavera a 10 milioni e il ragionamento era facile. Ma niente di più, non era una. La veraper loro era il centravanti, dato che non hanno tanti soldi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...