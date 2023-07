Zauri | «Pirlo alla Juventus ha fatto meglio di Sarri»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Luciano, ex allenatore, ha parlato a TMW dell’arrivo di Andreacome nuovo allenatore della Sampdoria. Le dichiarazioni Luciano, ex allenatore, ha parlato a TMW dell’arrivo di Andreacome nuovo allenatore della Sampdoria. Le dichiarazioni. PAROLE – «L’arrivo diè un segnale perchénon va dappertutto. Se ha scelto la Samp vuol dire che il progetto è ambizioso. E’ un allenatore che seppur giovane fino a questo momento habene dappertutto. Per meè andatogrande. Esonero dJuve? Sbagliarono, in maniera lampante.viene preso per dare un giocosquadra e dopo un anno va via, arriva ...