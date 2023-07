Zaniolo nel mirino dell’Al-Hilal | 35 milioni

(Di sabato 8 luglio 2023) Il mercato arabo continua senza sosta. Dopo il trasferimento di Benzema all’Al-Ittih?d e Brozovic all’Al Nassr, l’Al-, squadra in cui è appena arrivato l’ex Napoli Koulibaly, sta pensando a Nicolò. Il Corriere dello Sport riporta la notizia del quotidiano turco Fotomac: “L’Al-sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 35di euro per arrivare al nazionale azzurro ed ex giocatore della Roma. Si tratterebbe di una richiesta diretta del nuovo tecnico degli arabi, Jorge Jesus, appena arrivato in Medio Oriente dal Fenerbahce. In programma ci sarebbe un incontro tra i dirigentie il procuratore diper capire se ci siano i presupposti per raggiungere un’intesa.” Nell’ipotetica operazione ci andrebbe a guadagnare anche l’ex squadra ...

Pagano la clausola per: incontro fissato nei prossimi giorni per l'ex Romamirino della Juventus. Ecco chi lo sta per fare Le sirene arabe non suonano solamente per quei giocatori che ormai sono quasi alla fine ...Calciomercato Juventus,mirino dell'Al - Hilal: proposta a sorpresaForte della clausola da 35 milioni di euro inserita al momento della firma, il Galatasaray non ha alcuna intenzione di ......solo se la Real Sociedad fosse pronta ad abbassare le sue pretese Italy's midfielder Nicolo... (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) Di fatto il mercato del Napoli non è ancora entratovivo, ...

Zaniolo, dall'Arabia pronti 35 milioni: ecco quanto incasserebbe la Roma Corriere dello Sport

Una sua eventuale cessione arricchirebbe pure il club della capitale. Nel caso in cui l'operazione si dovesse concludere sulla base di 35 milioni, la Roma ne incasserebbe in automatico 4, ossia il 20% ...Pronto un contratto faraonico per l’ex giallorosso Nicolò Zaniolo potrebbe volare in Arabia dopo appena sei mesi in Turchia. Stando a quanto riportato dal portale turco Fotomac, l’ex numero 22 della R ...