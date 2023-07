Xi ispeziona le truppe. Il militarismo cinese visto da Kirchberger

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) Il leader, Xi Jinping, ha esortato le forze armate ad approfondire la pianificazione delle capacità di attacco e combattimento per aumentare le possibilità di vittoria nei teatri reali. Le dichiarazioni sono state riprese dall’agenzia di stampa Xinhua, secondo cui il segretario del Partito Comunistaha anche invitato lea lottare per salvaguardare la sovranità del territorio. Tutto è avvenuto durante un’ispezione al Comando del Teatro Orientale. Con sede a Jiangsu, il Teatro Orientale è quello che ha area di responsabilità sensibilissime, supervisionando il Mare lo Stretto di Taiwan. Narrazioni e interessi Xi ha detto che il mondo è entrato in “un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti” e che “la situazione della sicurezza della Cina è diventata più instabile e ...