WWE | Vince McMahon presente a SD | le modifiche ai copioni delle puntate potrebbero essere oggetto di un meeting interno

(Di sabato 8 luglio 2023) Ieri notte SmackDown è andato in scena dal celebre Madison Square Garden di New York.erapersonalmente allo show, cosa che non ha destato particolare sorpresa essendo NY non molto lontana dal quartier generale WWE di Stamford. Il fatto che il Chairman apportiaidegli show, anche a ridosso della messa in onda non rappresenta certo una novità e proprio questo aspetto sembra possadi un prossimo. La situazione Sembra che leaidegli show da parte del Chairman possanodi untra i dirigenti. Secondo quanto ...

Dopo aver parlato, della vicendaMcMahon e delle indagini a suo carico come ex - CEO della, torniamo a parlare della lega di wrestling per dare la notizia della morte di Droz . La famiglia ...Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padreMcMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple ...Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padreMcMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple ...

Vince McMahon ha convinto un "ritornante" a non abbandonare "tre ... Farantube

Vince McMahon was backstage for Friday’s episode of WWE SmackDown at Madison Square Garden, which was not a big surprise due to the arena being considered WWE’s home venue for decades and it being ...Dopo aver visto la grande ovazione per lui da parte del pubblico londinese, LA Knight diventa uno dei maggiori venditori della compagnia ...