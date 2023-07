WWE | Iyo Sky tenta l’incasso ma viene fermata

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 luglio 2023) Nell’episodio di SmackDown di stanotte, Iyo Sky ha cercato di incassare la valigetta vinta a Money in the Bank. Purtroppo per lei, iltivo è stato interrotto dalla “EST” Bianca Belair e da Charlotte Flair. Il tutto era iniziato con la WWE Women’s Champion Asuka che arrivata sul ring, non è riuscita ad andare molto lontano nel suo promo prima che Belair iniziasse ad attaccarla. Dopo che la EST ha bloccato al tappeto Asuka con una raffica di pugni, Charlotte Flair è corsa sul ring e ha attaccato Bianca, scaraventandola fuori dal quadrato, il che ha dato ad Asuka il tempo di rialzarsi in piedi, colpire entrambe e di salire sulla terza corda. Non fa in tempo a saltare però, che da dietro arriva Iyo Sky in compagnia di Bayley. #SmackDown is in chaos!@WWEAsuka @BiancaBelairWWE @MsCharlotteWWE pic.twitter.com/fne77yT0dk— WWE on FOX (@WWEonFOX) July 8, 2023 Iyo ...