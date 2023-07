(Di sabato 8 luglio 2023) Doveva essere un’altra serata importante nella lotta tra cugini della (fu) Bloodline e lo è stata ampiamente. Dopo la vittoria a Money In The Bank, con Jey che ha schienato Romana distanza di oltre tre anni dall’ultimo schienamento subito dal Tribal Chief, gli Usos hanno annunciato in settimana di voler processaresecondo le regole del processo Tribale, già visto qualche mese fa nei confronti di Sami Zayn. Mai abbassare la guardia La puntata di SmackDown è stata incentrata sui samoani, aprendosi subito con il processo Tribale. All’arrivo sul ring il Tribal Chief ha chiesto il perchè del processo e ha rimarcato che solo lui può convocare un processo Tribale. Jey non ha voluto sentire ragioni ed ha iniziato con le prove video, ma subito dopo la prima Roman ha spiegato che ogni sua azione era per proteggere i membri della sua ...

Dal 23 al 25 giugnola prima edizione di COMICON Bergamo 2023 : alla Fiera di Bergamo, ma anche in città a ...le voci del wrestling in Italia e attualmente in onda con i principali showsulle ...Dal 23 al 25 giugnola prima edizione di COMICON Bergamo 2023 : alla Fiera di Bergamo, ma anche in città a ...le voci del wrestling in Italia e attualmente in onda con i principali showsulle ...

WWE: Arriva la vendetta di Reigns e Jimmy finisce in ospedale. Jey resiste e lancia la sfida titolata Zona Wrestling

La WWE ha fatto sapere, che cosi come accade da qualche mese, anche la puntata di SmackDown che anticipa di 24 ore il PLE, si terrà all’interno dall’Allstate Arena. Direttore Editoriale di Spazio ...Nella sua ultima intervista, il leader della Chain Gang ha voluto parlare del suo primissimo stipendio con la WWE dei McMahon, più basso di quello di un impiegato ...