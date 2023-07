Wonderful Sila Festival | la Calabria in musica

(Di sabato 8 luglio 2023) Dodici ore dilive e non solo! Questo è l’evento che laattendeva: il. Cantanti e musicisti si alterneranno sul palco che siterà tra le montagne dellapiccola. A poco più di 30 minuti di distanza dal mare, con altipiani vasti e laghi ammantati di foreste, esiste il Parco Nazionale della, 150 mila ettari condivisi fra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Una terra sorprendente che già Norman Douglas, viaggiatore del Grand Tour, descrisse agli inizi del Novecento come“un’autentica foresta vergine mai sfiorata da mano umana” e di cui, Virgilio e Plinio hanno decantato la maestosità, parlando della selva che la ricopre, nota nell’antichità come silva brutia (foresta del popolo dei Bruzi)....

... Lignano Sabbiadoro (UD) Clicca per acquistare i biglietti MANINNI Mercoledì 26 Luglio - ARENA DEL MARE (SA) - Premio Charlot Venerdì 12 Agosto - COTRONEI (KR) -Festival Giovedì 31 ...Music Fest 12 AGOSTO 2023 - Cotronei (KR) @Festival - Villaggio Baffa 19 AGOSTO 2023 - Arbatax (NU) Arbatax Music FestivalMUSIC FEST 12 AGOSTO 2023 " COTRONEI (KR) @FESTIVAL " VILLAGGIO BAFFA 19 AGOSTO 2023 " ARBATAX (NU) @ ARABAX MUSIC FESTIVAL

In arrivo il Wonderful Sila Festival Calabria Magnifica

Nel cuore della Calabria esiste un luogo con scenari da Scandinavia, a poco più di 30 minuti dal mare, con altipiani vasti e laghi ammantati di foreste: è ...La prima edizione il 12 agosto a Villaggio Baffa con ospiti di punta Boomdabash, Andy & Saturnino. In programma la mostra di Casa Mia Martini con i cimeli personali di Mimì per la prima volta in Calab ...