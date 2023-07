Wonderful Sila Festival il 12 agosto a Cotronei | 12 ore di musica no stop

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 luglio 2023) Nel cuore della Calabria esiste un luogo con scenari da Scandinavia, a poco più di 30 minuti dal mare, con altipiani vasti e laghi ammantati di foreste: è il Parco nazionale della, 150 mila ettari condivisi fra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Una terra sorprendente che già Norman Douglas, viaggiatore del Grand Tour, descrisse agli inizi del Novecento come “un’autentica foresta vergine mai sfiorata da mano umana” e di cui, Virgilio e Plinio hanno decantato la maestosità, parlando della selva che la ricopre, nota nell’antichità come silva brutia (foresta del popolo dei Bruzi). Proprio in questo paesaggio, il 122023, a(KR) Villaggio Baffa prende vita la 1a edizione del. Il...