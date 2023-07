Wimbledon | prosegue il cammino di Berrettini | sconfitto Zverev in tre set

Leggi su open.online

(Di sabato 8 luglio 2023) Conquista il posto agli ottavi diMatteo, sconfiggendo Alexander, detto Sascha, sul campo 1. L’Italiano ha superato il tedesco, ex numero due al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. La partita è stata interrotta per pioggia, ma la sospensione non ha fatto deconcentrareche, a pochi giorni dall’inizio del torneo, non era nemmeno sicuro di partecipare: nel corso della stagione attuale, il gioco diè stato influenzato dagli infortuni. Nel prossimo match sfiderà Carlos Alcaraz che oggi, 8 luglio, ha battuto in quattro set il cileno Nicolàs Jarry, 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. L’erba inglese si rivela, ancora una volta, una superficie gradita al tennista romano: nel 2021, era stato il primo italiano della storia ad arrivare in finale al Major londinese. Allora ...