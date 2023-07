Wimbledon | Matteo Berrettini agli ottavi | “Nell’aria c’è qualcosa di speciale Con Alcaraz voglio godermela”

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023)non finisce di stupire ed emozionare. Il tennista azzurro, che fino a pochi giorni fa non sapeva nemmeno se sarebbe stato in grado di scendere in campo ai Championships, ha vinto il suo match valevole per il terzo turno del torneo di2023 contro Alexander Zverev con il punteggio di 63 76 76 in 2 0re e 27 minuti di gioco. Una nuova grande prova per il nostro portacolori che ha saputo gestire nel migliore dei modi ogni punto e situazione, senza mai cedere il servizio e, soprattutto, aggiudicarsi due tie break pesantissimi. Al termine dell’incontro sul Campo Numero 1, il tennista romano ha raccontato le sue sensazioni nel corso dell’intervista di rito a bordo campo in un vero e proprio mix di emozioni. “Onestamente penso sia incredibile arrivare alla seconda settimana – ammette – Non so, non pensavo potesse ...