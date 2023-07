Wimbledon | follia di Davidovich | serve da sotto sull’8-8 al tiebreak decisivo VIDEO

(Di sabato 8 luglio 2023)Fokina non è di certo un giocatore banale ma questa volta l’ha combinata davvero grossa. Nel tie-break del quinto set di una partita tiratissima contro Holger Rune a, lo spagnolo decide di servire da-8. L’esito è disastroso, il danese non è sorpreso e passa col dritto sull’avversario che intanto aveva approcciato a rete. Di fatto l’episodio che compromette la sua partita, regalando un match point a Rune che viene prontamente convertito dalla testa di serie più quotata. In alto ildella scelta sciagurata diFokina. Lo spagnolo a fine match ha dichiarato: ” Devo accettare quello che è successo, ho fatto un casino e non volevo giocare quel punto”. SportFace.

