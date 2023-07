Wimbledon | Alcaraz | che fatica contro Jarry Medvedev avanti piano | vola Tsitsipas

(INGHILTERRA) - Si chiude oggi ( 8 luglio ) il programma del terzo turno dello Slam ... chi vince sfiderà agli ottavi di finale Carlosche ha eliminato il cileno Nicolas Jerry . ...Il numero 1 al mondoha faticato pi del dovuto per sbarazzarsi di Jarry (28) per accedere agli ottavi di finale di. L'iberico ha sudato le fatidiche sette camicie, in una maratona da 4 ore, per avere la ...Ancora una volta la pioggia rallenta il programma dei Championships edizione n.136 a. Stacca il biglietto degli ottavi di finale Il numero uno al mondo Carlosal termine di una battaglia lunga quattro ore e quattro set, contro Nicolas Jarry , . Alla terza apparizione ...

Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon, soffrendo più del dovuto contro il numero 28 del mondo Nicolas Jarry. Il tennista murciano si è imposto in quattro set con il punteg ...Quasi quattro ore di gioco per lo spagnolo prima di superare il cileno. Sorprende Eubanks, che in tre set supera O'Connell ...