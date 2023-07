Wimbledon 2023 | Sabalenka e Kvitova avanti tutta | ok Jabeur e Rybakina

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) Match rapidi e pronostici rispettati nella sesta giornata di tabellone principale femminile di. Nelle finestre di gioco concesse dalla pioggia tra uno scroscio e l’altro, avanza la due volte regina Petra, pur con qualche difficoltà in più del previsto contro la numero 225 Stevanovic. La ceca passa per 6-3 7-5, sfornando 40 vincenti ma anche 36 gratuiti e 7 doppi falli. Agli ottavi di finale attende Onsche ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio della canadese Bianca Andreescu con lo score finale di 3-6 6-3 6-4 dopo un bell’incontro fatto di giocate tutt’altro che banali., Tutto facile per la testa di serie numero 2 Aryna. La bielorussa si sbarazza con un comodo 6-2 6-3 della Blinkova, nonostante qualche doppio fallo di troppo. Prossimo ...