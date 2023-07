Wimbledon 2023 | risultati tabellone uomini 7 luglio | Jannik Sinner va agli ottavi | Matteo Berrettini ai sedicesimi Out Lorenzo Musetti

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023)vadi finale esi qualifica per i, turno in cui esce di scena: al termine della quinta giornata del torneo di singolare maschile direstano due gli azzurri ancora in corsa. Nel complesso oggi si sono conclusi 19 incontri, di cui 11 del secondo turno ed 8 del terzo. Domani, invece, sono in programma altri 8 match, in modo da concludere ied allineare anche ilmaschiledi finale. Si è già qualificatodi finale, che ha sconfitto ...