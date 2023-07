Wimbledon 2023 | risultati oggi sabato 8 luglio | tutte le partite in programma

(Di sabato 8 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di. Dopo due giorni intensissimi di, tra recuperi e match rinviati per pia,si giocano i terzi turni della parte alta di tabellone. Apre la giornata sul centrale Carlos Alcaraz, che se la vedrà con un osso duro come il big server Jarry. Sul campo 1 Medvedev giocherà contro l’ottimo Fucsovics e subito dopo scenderà in campo la numero 2 del tabellone femminili Sabalenka contro Blinkova. A chiudere la giornata, sempre sul campo 1, ci sarà Matteo Berrettini nella super sfida contro Zverev. Ecco idella giornata.E ...

Metti una giornata a, da un Matteo all'altro. Matteo Berrettini, che vince il suo secondo turno contro Alex De Minaur in una Londra finalmente senza pioggia (ma oggi ritornerà) e decisamente calda, ...

L'azzurro al terzo turno affronterà il tedesco Alexander Zverev dopo aver eliminato l'australiano Alex de Minaur ...